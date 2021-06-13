Сапега подала жалобу на задержание, суд рассмотрит его в закрытом режиме – адвокат

Фото: телеграм-канал "ЖЕЛТЫЕ СЛИВЫ"

Задержанная в Белоруссии гражданка России Софья Сапега подала жалобу на свое задержание, которую суд рассмотрит в закрытом режиме. Об этом сообщил один из адвокатов россиянки Александр Филанович.

"Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое", – цитирует Филановича РИА Новости.

Он также сообщил, что 11 июня в СК Белоруссии по Минску ознакомился с документами, касающимися задержания Сапеги, а также сведениями о возбуждении 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела в отношении девушки.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега летела вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство РФ с просьбой оказать ей консульскую поддержку.

Первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил о готовности защищать права задержанной.

28 мая защита Сапеги обжаловала отказ суда удовлетворить жалобу на ее задержание. Защитник задержанной россиянки посетил ее в СИЗО КГБ. По его словам, она выглядела бодрой и здоровой, была надежда на скорейшее разрешение ситуации.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.