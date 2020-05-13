Кассационый суд отправил на пересмотр приговор Кокорину и Мамаеву

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Второй кассационный суд отравил на новое рассмотрение в Мосгорсуд приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.

"Кассационный суд постановил отправить на новое рассмотрение в Мосгорсуд", – сказал Бушманов.

Оба футболиста 8 мая 2019 года были приговорены к тюремному заключению за драку и нападение на двух людей в 2018 году. Инцидент произошел в столичном кафе "Кофемания". 17 сентября 2019 года игроки вышли на свободу по УДО.

В апреле текущего года телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала иск на участников инцидента двухлетней давности. Тогда Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и Александр Протасовицкий напали на водителя Ушаковой Виталия Соловчука.

В ходе происшествия был нанесен ущерб автомобилю телеведущей, который оценивается в 300 рублей. В результате инцидента у машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью.

С момента возвращения в футбол Кокорин играет за ФК "Сочи", куда перешел на правах аренды из "Зенита". Мамаев же после расторжения контракта с "Краснодаром" выступает за "Ростов".

