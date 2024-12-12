РИА Новости: родителям напавшего на детей в Краснодаре грозит депортация в Армению

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Родителей подростка, напавшего на детей в школе Краснодара, могут депортировать в Армению, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Есть вероятность, что родители допустили нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ, заявил источник в органах правопорядка. По его словам, они приехали на Кубань из Армении.

За правонарушение могут назначить штраф в размере до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Инцидент произошел 6 декабря в школе поселка Российского в Краснодаре. По данным СМИ, один из восьмиклассников напал с ножом на других учеников.

В больницу были доставлены четыре ребенка. Угрозы их жизни нет, уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Полицейские задержали нападавшего на месте, также возбуждено уголовное дело. В свою очередь, глава региона Вениамин Кондратьев поручил разобраться, как ребенок смог пронести в школу холодное оружие.