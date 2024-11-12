Более 60 человек погибли в Газе за двое суток из-за ударов Израиля

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Более 60 палестинцев погибли за два дня в секторе Газа в результате действий израильских военных, передает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

"За последние 48 часов в секторе Газа погибли 62 человека, еще 147 ранены", – говорится в сводке ведомства.

В Минздраве сектора также отметили, что в общей сложности с начала израильской военной операции в октябре 2023 года в различных районах анклава были убиты 43 665 палестинцев, еще 103 076 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 322 сотрудника гуманитарных организаций погибли в Газе с начала обострения палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в докладе представительства Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на оккупированных палестинских территориях.

Ближневосточный конфликт обострился, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

В сентябре 2024 года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.