ФСБ задержала в Крыму агента украинских спецслужб за передачу информации о ВС РФ

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В Крыму задержан агент украинских спецслужб, который передавал информацию о ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону и городу Севастополю.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что украинец 1982 года рождения, находящийся на территории своей страны, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству с головным управлением разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, мужчина передавал сведения о местах постоянной дислокации российских подразделений на территории Крыма и Севастополя. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Шпионаж".

Ранее силовики задержали экс-сотрудника МВД в Крыму за передачу информации СБУ. Находясь на посту старшего следователя МВД Крыма в Симферополе, мужчина имел доступ к закрытым базам личных данных граждан. Заведено уголовное дело о государственной измене.