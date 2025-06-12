Свыше 290 человек погибли при крушении самолета в Индии

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Свыше 290 человек погибли при крушении самолета в индийском Ахмедабаде, сообщает Reuters со ссылкой правоохранителей.

В заявлении полиции говорится о погибших, которые были как в воздушном судне, так и в жилом районе, на который упал лайнер.

Авиакатастрофа произошла 12 июня на западе Индии. Самолет рухнул на жилой квартал спустя некоторое время после взлета. Судно упало на территорию медицинского колледжа BJ и гражданской больницы.

На борту самолета находились 242 человека, включая 12 членов экипажа. По последним данным, в ЧП выжил один человек, который в настоящий момент проходит лечение в больнице. Также 41 пострадавший был госпитализирован.