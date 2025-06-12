Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 18:19

Происшествия

Свыше 290 человек погибли при крушении самолета в Индии

Фото: ТАСС/АР/Ajit Solanki

Свыше 290 человек погибли при крушении самолета в индийском Ахмедабаде, сообщает Reuters со ссылкой правоохранителей.

В заявлении полиции говорится о погибших, которые были как в воздушном судне, так и в жилом районе, на который упал лайнер.

Авиакатастрофа произошла 12 июня на западе Индии. Самолет рухнул на жилой квартал спустя некоторое время после взлета. Судно упало на территорию медицинского колледжа BJ и гражданской больницы.

На борту самолета находились 242 человека, включая 12 членов экипажа. По последним данным, в ЧП выжил один человек, который в настоящий момент проходит лечение в больнице. Также 41 пострадавший был госпитализирован.

Новости мира: самолет авиакомпании Air India упал на жилой район в Ахмедабаде

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика