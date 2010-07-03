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14:51

Около 1,2 тысячи человек приняли участие в несогласованной акции в Москве – МВД

происшествия

14:51

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Около 1,2 тысячи человек приняли участие в несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В полиции уточнили, что власти столицы не согласовали акцию на проспекте Академика Сахарова 12 июня. Провести ее было разрешено 16 июня. Тем не менее в публичном мероприятии приняли участие больше тысячи человек, нарушив тем самым закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Правоохранители задержали свыше 200 человек, их доставят в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

Ранее департамент региональной безопасности Москвы призвал граждан не участвовать в несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня. Организаторов уведомили об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия. Регламент подготовки таких акций и ограниченное время для осуществления необходимых мер не позволяют обеспечить общественную безопасность в полном объеме.

6 июня корреспондента издания "Медуза" задержали на Цветном бульваре. Полиция сообщила, при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Наркотики обнаружили и у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

11 июня уголовное преследование прекратили, а обвинения сняли. Причиной стала недоказанность участия в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки они отстранены от службы.

Сам Голунов после того, как его отпустили, сказал, что ему нужно прийти в себя. Показаний на задержавших его полицейских журналист пока не давал. Но он подчеркнул, что будет помогать следствию. Помимо этого, Голунов отметил, что продолжит свою деятельность.

Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста

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происшествия

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