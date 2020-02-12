Адвокат рассказал, как у экс-сотрудника ФСИН оказался наградной пистолет

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Наградной пистолет экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов, совершивший попытку самоубийства в зале Чертановского суда, получил во время службы в полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Григория Иванищева.

Адвокат пояснил, что пистолет ему вручили в качестве подарка, когда он служил в органах МВД оперативным сотрудником. В свою очередь, адвокат Александр Котельницкий уточнил, что речь идет о наградном пистолете Макарова.

Ранее Мосгорсуд подтвердил гибель Виктора Свиридова. ЧП произошло в Чертановском суде после оглашения приговора по делу о вымогательстве.

Согласно сведениям СМИ, он обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Адвокат фигуранта Александр Котельницкий сообщил, что у Свиридова был рак четвертой стадии, суд во время процесса приобщил все справки о его заболевании. В свою очередь, в Мосгорсуде заявили, что в материалах дела не было медицинских заключений о наличии заболевания, препятствующего нахождению под стражей или отбытию наказания в виде лишения свободы.

Свиридова должны были взять под стражу в зале суда. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова уточнила, что ему назначили наказание ниже низшего предела. Это три года в колонии строгого режима, в то время как статья о вымогательстве предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

При этом известно, что рамки металлодетектора в Чертановском суде работали штатно в течение дня. Таким образом, опровергнута информация о том, что при проходе Свиридова не сработала рамка. Сейчас идет проверка соблюдения порядка досмотра судебными приставами на входе в здание. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности.

