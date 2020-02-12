СК возбудил дело о халатности после суицида экс-начальника управления ФСИН

Фото: ТАСС/Александр Щербак

После самоубийства бывшего начальника транспортного управления ФСИН Виктора Свиридова СК возбудил уголовное дело о халатности. Самоубийство произошло в зале Чертановского суда в столице, говорится на сайте Следственного комитета.

"Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного и внутриобъектового режима. Также будет проверена работа установленных при входе в здание суда металлодетекторов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи.

В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой, как утверждают телеграм-каналы, Сиридов приходит в Чертановский суд и проходит через рамки. Пристав досматривает Свиридова после того как рамка пищит, но оружия не находит. Официального подтверждения подлинности видеозаписи пока нет.

Видео: телеграм-канал 112

Свиридова должны были взять под стражу в зале суда. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова уточнила, что ему назначили наказание ниже низшего предела. Это три года в колонии строгого режима, в то время как статья о вымогательстве предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Согласно сведениям СМИ, он обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Адвокат фигуранта Александр Котельницкий сообщил, что у Свиридова был рак четвертой стадии, суд во время процесса приобщил все справки о его заболевании.

Защита рассчитывала на освобождение от наказания в связи с болезнью. По словам адвоката, после того как судья зачитала приговор, его подзащитный отошел, потом упал на лавку.