Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в Чертановском суде – СМИ

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Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел после вынесения приговора по делу о вымогательстве 10 миллионов рублей у экс-замдиректора ведомства Александра Сапожникова. По некоторым данным, Свиридов принес оружие в зал суда.

Его приговорили к трем годам тюрьмы и должны были взять под стражу в зале суда. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде.

По информации СМИ, Свиридов ранее возглавлял во ФСИН транспортное управление, но уволился более пяти лет назад.