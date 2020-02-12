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Происшествия

13:59

Мосгорсуд подтвердил гибель экс-начальника управления ФСИН в суде

происшествия суды

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Подсудимый экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов, совершивший попытку самоубийства в зале Чертановского суда, умер. Об этом заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

На месте работают полицейские и сотрудники Следственного комитета. Обстоятельства, при которых подсудимый пронес в здание оружие, выясняются. Следователи проверят меры безопасности в суде, в ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовное дело.

Солопова обратила внимание, что Свиридову назначили наказание ниже низшего предела – три года в колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о вымогательстве (санкции предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. – Прим. ред.), передает Агентство "Москва".

Свиридова должны были взять под стражу в зале суда. До приговора мужчина находился под подпиской о невыезде.

По сведениям СМИ, Виктор Свиридов ранее возглавлял во ФСИН транспортное управление, но уволился более пяти лет назад. Он обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. По некоторым данным, мужчина страдал неизлечимым онкологическим заболеванием.

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