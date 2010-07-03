После массового отравления в Кропоткине выписаны 13 школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Краснодарском крае после массового отравления из больницы выписаны 13 школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в больницах остаются еще 39 школьников.

В субботу, 9 ноября, в Кропоткине в детское инфекционное отделение стали привозить детей с жалобами и "кишечными явлениями". В результате были госпитализированы 28 учеников из пяти школ: № 11, 7, 44, 45, 17. Позднее количество госпитализированных возросло, все они дети от 7 до 15 лет.

По данным Минздрава, всего в больницы поступили 57 школьников. Их состояние оценивалось как удовлетворительное и средней тяжести. Уточнялось, что дети были госпитализированы из шести школ Кропоткина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По поручению губернатора в Кропоткин направлены медики специализированной клинической детской инфекционной больницы. Ситуацию на контроле также держит прокуратура края: ведомством была начата проверка.

