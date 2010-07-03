Массовое отравление школьников произошло на Кубани

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Более 50 учащихся из пяти школ Кропоткина на Кубани госпитализированы в инфекционную отделение Кропоткинской больницы Краснодарского края, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"По состоянию на 10 ноября 13:00 мск госпитализирован 51 ребенок: 10 – в Кавказскую центральную районную больницу, 41 – в Кропоткинскую городскую больницу", – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 9 ноября в Кропоткине в детское инфекционное отделение стали привозить детей с жалобами и "кишечными явлениями". В результате были госпитализированы 28 учеников из пяти школ: № 11, 7, 44, 45, 17. Позднее количество госпитализированных возросло до 41 человека, все они дети от 7 до 15 лет.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По поручению губернатора в Кропоткин направлены медики специализированной клинической детской инфекционной больницы. Ситуацию на контроле также держит прокуратура края: ведомством была начата проверка.