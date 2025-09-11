RT: мать перебежчика Кузьминова опознала его тело в Испании

11 сентября, 18:04Происшествия
Фото: ТАСС/АР/Vladyslav Musiienko
Мать перебежчика Максима Кузьминова опознала его тело в Испании. Об этом пишет RT со ссылкой на знакомого их семьи.
По словам мужчины, она связывалась со своими родственниками.
"Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон", – поделился знакомый семьи.
По данным СМИ, женщина покинула Россию.
В августе 2023 года Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. В феврале 2024-го его тело было обнаружено в Испании. Информацию об этом подтвердили в ГУР Минобороны Украины.
При этом журналисты писали, что до этого в Сети появилось видеообращение Кузьминова с признанием, что за госизмену он получил 48,7 миллиона рублей.
Кроме того, в Испании с первого дня знали о пребывании в стране российского летчика. Однако министр обороны Маргарита Роблес заявляла, что власти не знали о настоящей личности Кузьминова.
По данным СМИ, он был похоронен в безымянной могиле на юге Испании. В отношении дела Кузьминова действует запрет на разглашение.