RT: мать перебежчика Кузьминова опознала его тело в Испании

Фото: ТАСС/АР/Vladyslav Musiienko

Мать перебежчика Максима Кузьминова опознала его тело в Испании. Об этом пишет RT со ссылкой на знакомого их семьи.

По словам мужчины, она связывалась со своими родственниками.

"Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон", – поделился знакомый семьи.

По данным СМИ, женщина покинула Россию.

В августе 2023 года Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. В феврале 2024-го его тело было обнаружено в Испании. Информацию об этом подтвердили в ГУР Минобороны Украины.

При этом журналисты писали, что до этого в Сети появилось видеообращение Кузьминова с признанием, что за госизмену он получил 48,7 миллиона рублей.

Кроме того, в Испании с первого дня знали о пребывании в стране российского летчика. Однако министр обороны Маргарита Роблес заявляла, что власти не знали о настоящей личности Кузьминова.

По данным СМИ, он был похоронен в безымянной могиле на юге Испании. В отношении дела Кузьминова действует запрет на разглашение.

