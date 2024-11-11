CBS News: перебежчик из России Кузьминов похоронен на юге Испании

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Тело перебежчика из России Максима Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Кузьминова убили в испанском городе Вильяхойоса. При этом летом в соцсетях публиковались кадры, на которых был запечатлен похожий на Кузьминова мужчина на авиашоу. Согласно данным телеканала, это мог быть замаскированный служащий украинской разведки.

По информации журналистов, расследованием убийства Кузьминова теперь занимается гражданская гвардия Испании. Кроме того, в отношении дела действует запрет на разглашение.

Тело 33-летнего Кузьминова было обнаружено 19 февраля. Изначально об этом сообщали СМИ, но позже информацию подтвердили в ГУР Минобороны Украины.

До этого в СМИ заявили, что в Сети появилось видеообращение Кузьминова, где он признался, что за госизмену получил 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов). Также журналисты отмечали, что в Испании с первого дня знали о пребывании в стране российского летчика. Между тем министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что власти не знали о настоящей личности Кузьминова.