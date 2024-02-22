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22 февраля, 15:24

Политика

Кузьминов въехал в Испанию по паспорту Украины на имя Игоря Шевченко – СМИ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена на территории РФ)/m.a.k.s.k.u.z.m.i.n

Российский летчик Максим Кузьминов, который угнал военный вертолет Ми-8, въехал в Испанию в октябре прошлого года с украинским паспортом, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Periódico.

Издание опубликовало снимок удостоверения личности, указав, что документ подлинный, хотя в нем и фигурируют фальшивые данные, а выдан он был 22 сентября 2023 года. В паспорте указано, что зовут мужчину Игорь Шевченко, а родился он в 1990 году – это на пять лет раньше, чем на самом деле.

Газета не исключила, что Кузьминова убили обычные преступники и речь идет не о "шпионской истории".

Ранее испанские СМИ сообщили, что Кузьминов был обнаружен мертвым. По информации ABC, его тело нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями. В главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили смерть Кузьминова.

До этого в СМИ писали, что в Сети было размещено видеообращение пилота, в котором он признавался, что за госизмену, а именно за угон российского военного вертолета, ему заплатили 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов).

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