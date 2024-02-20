Песков заявил, что у Кремля нет данных по теме убийства в Испании перебежчика

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У Кремля нет данных о возможном убийстве в Испании Максима Кузьминова, который угнал летом из России на Украину военный вертолет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что ему неизвестно, были ли сообщения по дипломатическим каналам.

Накануне в испанских СМИ появилась информация, что, предположительно, пилот Кузьминов найден мертвым в Испании. Валенсийское издание Eureka news со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании добавляло, что у мужчины с недавних пор присутствовали проблемы с алкоголем и наркотиками.

Позднее в главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили гибель российского летчика.

До этого в СМИ заявили, что в Сети появилось видеообращение Кузьминова, где он признался, что за госизмену получил 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов). По словам родственницы мужчины, летчик провел пресс-конференцию на Украине, в ходе которой рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега и после посадки на украинской территории не хотели сдаваться.

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