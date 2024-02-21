Пилот Кузьминов жил в Вильяхойосе несколько дней перед гибелью – СМИ

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Пилот Максим Кузьминов, который в прошлом году угнал российский военный вертолет и был недавно найден мертвым в Испании, жил в муниципалитете Вильяхойос несколько дней. Об этом сообщает испанское издание Mundo со ссылкой на соседей мужчины.

По информации газеты, о нахождении в Испании летчика никто не знал – ни в супермаркете, ни в ресторанах, которые располагались вблизи с местом, где обнаружили тело Кузьминова. Кроме того, как сообщает издание, неизвестно, проживал ли мужчина в том квартале, где нашли его труп.

В материале сказано, что в найденных у Кузьминова документах были зафиксированы его отпечатки пальцев.

Ранее в испанской гражданской гвардии сообщили, что у умершего летчика Кузьминова могли быть поддельные документы, а именно паспорт на имя 33-летнего гражданина Украины.

До этого испанские СМИ заявили, что Кузьминов был найден мертвым. По данным издания ABC, его труп обнаружили на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями.

В главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили смерть летчика.

Перед появлением информации в СМИ о гибели Кузьминова стало известно, что в Сети опубликовали видеообращение россиянина, в котором он признавался, что за госизмену, а именно за угон российского военного вертолета, получил 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов).



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