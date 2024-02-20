У убитого в Испании Кузьминова были поддельные документы

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У умершего в Испании летчика Максима Кузьминова, который в прошлом году угнал военный российский вертолет, могли быть поддельные документы. Об этом RT сообщили в испанской гражданской гвардии.

Так, источники заявили агентству EFE, что у летчика обнаружили поддельный паспорт на имя 33-летнего гражданина Украины.

Теперь, по информации гражданской гвардии Испании, проводится расследование.

Ранее испанским СМИ стало известно, что пилот Кузьминов был обнаружен мертвым. По данным газеты ABC, его тело нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями.

Спустя время в главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили смерть летчика.

До этого в СМИ писали, что в Сети опубликовали видеообращение россиянина, в котором он признавался, что за госизмену, а именно за угон российского военного вертолета, получил 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов).



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