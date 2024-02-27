Испания знала о пребывании летчика Кузьминова с первого дня – СМИ

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Власти Испании с первого дня знали, что в стране находится российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, который проживал там по украинскому паспорту и в феврале был убит в городе Вильяхойоса. Об этом сообщает El Mundo.

Как предположили испанские следователи, Кузьминова вычислили, не когда он пытался привезти бывшую девушку в Испанию, а скорее, когда начал готовиться к приезду 52-летней матери Инны Кузьминовой. Она должна была присоединиться к нему в Аликанте.

В материале уточнили, что женщина покинула РФ до угона ее сыном вертолета под предлогом поездки в Корею, где она когда-то работала. Сейчас, по информации издания, она находится на Украине.

Между тем министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что власти не знали о настоящей личности Кузьминова, передает El Pais.

Газета также писала о двух основных версиях следствия: либо пилота узнал кто-то из соотечественников, либо он позвонил своей бывшей девушке и пригласил ее встретиться с ним.

Следствие считает, что мужчина допустил "роковую ошибку", когда начал использовать старые связи. Он звонил по украинскому мобильному телефону, который, по мнению следователей, прослушивался.

Помимо этого, они полагают, что в убийстве могла сыграть "определенную роль" его бывшая одноклассница, с которой у него раньше были отношения. Издание отмечает, что она единственная женщина, в компании которой его видели на публичных снимках, опубликованных перед смертью. В прошлом году она вышла замуж за другого мужчину.

Труп 33-летнего Кузьминова был обнаружен 19 февраля. Изначально об этом сообщали СМИ, но позже информацию подтвердили в ГУР Минобороны Украины.

До этого в СМИ заявили, что в Сети появилось видеообращение Кузьминова, где он признался, что за госизмену получил 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов).