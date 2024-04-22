Буданов рассказал о вызывающем поведении перебежчика Кузьминова в Испании

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office (Кирилл Буданов внесен в реестр террористов и экстремистов)

Рассказы летчика-перебежчика Максима Кузьминова об угоне российского вертолета и прекрасной жизни в Испании позволили найти и ликвидировать его. Об этом заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), сообщает Life.ru.

"Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги, и они якобы смотрят за своей безопасностью", – уточнил начальник ГУР Минобороны Украины.

Буданов признал, что его разведка допустила ошибку и должна была следить за Кузьминовым, а не верить тому, что он "взрослый".

Труп 33-летнего Кузьминова был обнаружен в Испании 19 февраля. Изначально об этом заявили СМИ, однако спустя время информацию подтвердили в ГУР Минобороны Украины.

До этого в СМИ писали, что в Сети было размещено видеообращение пилота, в котором он признавался, что за госизмену, а именно за угон российского военного вертолета, ему заплатили 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов).

