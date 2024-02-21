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21 февраля, 21:35

Политика

Медведев прокомментировал смерть пилота Кузьминова

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг пилота Максима Кузьминова, найденного мертвым в Испании. Отрывок интервью политик опубликовал в своем телеграм-канале.

"Собаке – собачья смерть!" – заявил Медведев.

При этом зампред Совбеза не стал дальше развивать тему, связанную с Кузьминовым, и отказался высказываться по поводу того, как конкретно умер пилот.

"Я сказал все, что хотел", – заключил политик.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Кузьминов был обнаружен мертвым. По информации ABC, его тело нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями. В главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили смерть Кузьминова.

До этого в СМИ писали, что в Сети было размещено видеообращение пилота, в котором он признавался, что за госизмену, а именно за угон российского военного вертолета, ему заплатили 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов).

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