Politico: двое нападавших застрелили перебежчика Кузьминова в 2024 году

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Летчика-перебежчика из России Максима Кузьминова в 2024 году застрелили двое нападавших, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

В материале издания говорится, что Кузьминов был убит на парковке перед его домом в Вильяхойосе в Испании. Также перед смертью Кузьминов пытался убежать от киллеров.

Журналисты отмечают, что после неизвестные попытались скрыться с места на машине Кузьминова и переехали его тело, а затем сожгли автомобиль в 20 километрах от города.

Тело 33-летнего Кузьминова было обнаружено 19 февраля. Изначально об этом сообщали СМИ, но позже информацию подтвердили в ГУР Минобороны Украины.

До этого журналисты заявили, что в Сети появилось видеообращение Кузьминова, где он признался, что за госизмену получил 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов). Также отмечается, что в Испании с первого дня знали о пребывании в стране российского летчика. Однако министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что власти не знали о настоящей личности Кузьминова.

По данным СМИ, Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании. В отношении дела действует запрет на разглашение.