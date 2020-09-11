В порту Бейрута произошло новое возгорание

11 сентября, 22:49
Фото: ТАСС/AP/Hassan Ammar
Ливанские спасатели сообщили о новом пожаре в морском порту столицы страны, Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал "Лебанон дибейт".
К тушению пожара привлечены вертолеты военно-воздушных сил Ливана.
Огонь начал распространяться на территории порта Бейрута накануне, 10 сентября. Возгорание охватило склад автомобильных шин и горюче-смазочных материалов.
Как утверждает глава портовой администрации Басем аль-Кейси, причина нового пожара до сих пор не установлена. При этом как одна из версий рассматривается намеренный поджог.
"Пока мы не можем сказать, что стало причиной воспламенения: необычно жаркая погода или какая-то техническая ошибка", – отметил специалист.
4 августа в порту Ливана произошел взрыв. По официальным данным, причиной ЧП стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры – конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов. В результате взрыва погибли более 170 человек.
В порту Бейрута произошел крупный пожар
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