Президент Ливана допустил версию о преднамеренном поджоге в порту Бейрута

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти."

Президент Ливана Мишель Аун сообщил, что возгорание в порту Бейрута могло случиться из-за поджога. Об этом передает "Газета.ру". С таким заявлением глава Ливана выступил в ходе собрания Высшего совета по безопасности.

Кроме того, он не исключает версию, что возгорание началось из-за халатности персонала, а также технической ошибки.

"В любом случае необходимо узнать причину и наказать виновных", – обратил внимание президент Ливана.

Ранее новый пожар произошел на территории порта в Бейруте. Огонь вспыхнул на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. Позднее пожар усилился.

4 августа в порту Ливана произошел взрыв. Согласно официальным данным, причиной ЧП стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. В результате взрыва погибли более 170 человек.