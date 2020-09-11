Россиян среди пострадавших при взрыве в китайском Чжухае нет

Фото: телеграм-канал Life Shot

Граждан РФ среди пострадавших в результате мощного взрыва у гостиницы в городе Чжухай на юге Китая нет, сообщил российский консул Александр Капишников.

По его словам, генеральное консульство РФ в Гуанчжоу находится в контакте с китайской стороной в связи с происшествием, и если будет какая-либо новая информация, российскую сторону уведомят об этом.

Как сообщает ТАСС, ЧП произошло в 09:00 по местному времени (04:00 мск) возле отеля "Тэнху". Рядом с эпицентром находились десятки прохожих. Известно о трех пострадавших. Два человека получили легкие травмы, один – ожоги. Также повреждены расположенные поблизости жилые и коммерческие здания.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газа. На месте происшествия работают 11 пожарных расчетов. Пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение.

Накануне пожар произошел на территории порта в Бейруте. Огонь вспыхнул на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. Позднее пожар усилился.

4 августа в порту Ливана произошел взрыв. Согласно официальным данным, причиной ЧП стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. В результате взрыва погибли более 170 человек.