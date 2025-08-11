Фото: телеграм-канал "Сам ИванИваныч"

ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева. Преступник работал по наводке спецслужб Украины. Об этом рассказал оперативный сотрудник Федеральной службы безопасности, передает ТАСС.

Он уточнил, что подрывник по фамилии Пеньков был обманут украинскими спецслужбами. Как сообщается, он перевел деньги на указанные злоумышленниками счета, после чего Пенькова начали шантажировать. Граждане Украины представились сотрудниками ФСБ РФ и убедили Пенькова, будто перечисленные им средства пошли на нужды ВСУ, а против него заведено уголовное дело.

"Во избежании уголовной ответственности куратором было сообщено, что Пенькову необходимо выполнить ряд поручений, чтобы обелить совершенное преступление. 28 мая текущего года Пеньков, выполняя задачи украинских кураторов, при сближении с заместителем мэра был подорван. СВУ было замаскировано в нагрудной сумке. Сам исполнитель думал, что в ней находится диктофон", – пояснил сотрудник ФСБ.

В ВС РФ Гурциев служил с 2007 года. За это время он был награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова. На должности заммэра Ставрополя он занимался профилактикой терроризма и экстремизма, координировал деятельность антитеррористической комиссии и комитета общественной безопасности.

О смерти ветерана СВО, участника программы "Время героев", первого вице-мэра Гурциева стало известно 29 мая. В результате ночного взрыва также погиб и его знакомый, личность которого установили позднее.

Позже мать погибшего Гурциева заявила, что он был в списках целей Киева. По ее словам, в последнее время его часто вызвали в ФСБ по этому делу.

Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров предположил, что смерть Гурциева была организованным террористическим актом. Спустя некоторое время суд арестовал подозреваемого.