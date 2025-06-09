Суд арестовал подозреваемого в причастности к подрыву ветерана СВО в Ставрополе

Фото: stavropol.sledcom.ru

Суд арестовал подозреваемого в причастности к подрыву ветерана СВО Заура Гурциева. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда города.

Фигуранта заключили под стражу до 29 июля. Одной из версий данного преступления, которые рассматривают правоохранители, является террористический акт.

Мощный взрыв прогремел на улице Чехова в Ставрополе в конце мая. В результате погиб Гурциев, а также его 29-летний знакомый. По данным СМИ, незадолго до трагедии он подошел к ветерану СВО, после чего и произошел подрыв.

По версии губернатора региона Владимира Владимирова, Гурциев мог погибнуть в результате теракта, организованного нацистами.

