31 мая, 16:32Происшествия
Похороны погибшего при взрыве ветерана СВО Заура Гурциева прошли в Ставрополе
Фото: телеграм-канал "Администрация города Ставрополя"
Похороны погибшего при взрыве ветерана спецоперации Заура Гурциева прошли в Ставрополе. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в своем телеграм-канале.
"Его земной путь оборвался очень рано, к большому сожалению. Но он навсегда останется в наших сердцах. Вечная память!" – заявил он.
Взрыв во дворе жилого дома, который расположен на улице Чехова, прогремел в ночь на 29 мая. В результате погиб Гурциев, а также его 29-летний знакомый, который жил в Ставрополе.
На распространившихся в Сети кадрах видно, как мужчина, предположительно Никита Пеньков, подошел к ветерану СВО, а после этого произошел взрыв. СМИ уточняют, что именно знакомый Гурциева привел в действие самодельное взрывное устройство.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом, а также о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Следователи рассматривают все версии случившегося, в том числе организацию теракта украинскими спецслужбами.
Новости регионов: два человека погибли при взрыве во дворе жилого дома в Ставрополе