Губернатор Ставрополья Владимиров связал гибель ветерана СВО с нацистским терактом

Фото: ТАСС/Ирина Амбарцумян

Ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев погиб в Ставрополе в результате теракта, организованного нацистами. Такую версию выдвинул губернатор региона Владимир Владимиров.

"Все-таки мое мнение, что это террористический акт. И понятно, что в сторону нацистов указывают все следы, но следствие разберется", – сообщил он в своем телеграм-канале.

Владимиров также поделился своими воспоминаниями о Гурциеве. Губернатор рассказал, что был наставником погибшего по программе "Время Героев". Он отметил, что ветеран был не только хорошим человеком, но и перспективным руководителем. Его планировали пригласить на работу на краевой уровень.

"Еще раз выражаю соболезнования его семье: маме, супруге, детям. Сделаем все, чтобы поддержать и помочь", – заключил Владимиров.

Гурциев и его 29-летний знакомый, который жил в Ставрополе, погибли в результате взрыва во дворе жилого дома на улице Чехова, который произошел в ночь на четверг, 29 мая.

В Сети появились кадры взрыва, на которых видно, как мужчина, предположительно, Никита Пеньков, подошел к Гурциеву, а затем произошел взрыв. По данным СМИ, именно знакомый ветерана СВО привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом, а также о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Следователи рассматривают все версии случившегося, в том числе организацию теракта Украиной.

В частности, на это указывает появление ветерана в списке целей Украины, о чем рассказала его мать. По ее данным, Гурциева в последнее время все чаще вызывали в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России, где ему сообщали, что он находится в разработке у Украины.