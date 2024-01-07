Полиция задержала мужчину, использовавшего гранату во время ссоры в Домодедово

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Подмосковные полицейские задержали мужчину, который применил во время конфликта предмет, похожий на гранату, в заведении Домодедова. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Московской области.

Там уточнили, что 7 января поступило сообщение, что в заведении на улице Гагарина мужчина в ходе ссоры с другим посетителем применил в помещении предмет, внешне похожий на гранату. В результате инцидента два человека пострадали, указала пресс-служба.

В ведомстве добавили, что во время оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Ранее судимого местного жителя 1980 года рождения задержали и доставили в отдел полиции, говорится в сообщении.

По факту случившегося полицейские проводят разбирательство, по результатам которого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что замглавы дагестанского Буйнакска Гамзат Османов потерял кисть руки после взрыва светошумовой гранаты. Он находился в помещении цокольного этажа одного из домов Буйнакска. В администрации города уточнили, что взрыв не привел к разрушениям в здании, помимо Османова никто не пострадал.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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