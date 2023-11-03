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03 ноября, 13:58

Происшествия

Неизвестные подкинули учебную гранату под авто финдиректора компании в Башкирии

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Неизвестные подкинули учебную гранату под иномарку финансового директора компании в Башкирии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным некоторых телеграм-каналов, учебную гранату подкинули под Lexus финдиректора "Нефтехимремстроя" в Салавате. Предварительно, ее уже изъяли, она не представляет опасности.

В ведомстве отметили, что полицейские начали проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Волгограде пострадала в результате взрыва гранаты. По данным регионального главка МВД, все случилось утром 30 октября во дворе ее дома. Во время благоустройства произошел взрыв, 71-летняя женщина получила травмы.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывных устройств.

Суд арестовал мужчину, бросившего гранату в машину возле "Москва-Сити"

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