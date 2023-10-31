31 октября, 10:20Происшествия
Пенсионерка пострадала в результате взрыва гранаты во дворе в Волгограде
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Пенсионерка в Волгограде пострадала в результате взрыва гранаты во дворе своего дома. О происшествии рассказали представители регионального главка МВД.
"Утром 30 октября во время благоустройства на территории частного домовладения в Дзержинском районе Волгограда произошел взрыв неустановленного предмета – предположительно, гранаты. В результате травмы получила 71-летняя женщина", – передает РИА Новости сообщение правоохранителей.
Следователи завели уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывных устройств. Специалисты намерены узнать, как граната оказалась во дворе.
Ранее пассажир авиарейса Владивосток – Петропавловск-Камчатский пытался пронести гранату Ф-1 на борт самолета.
Мужчину задержали при входе в аэропорт во время досмотра. Гранату у него изъяли и отправили на исследование, а пассажира передали военным. По факту случившегося организовали проверку. Уточнялось, что пытавшийся пронести гранату в самолет является жителем Камчатки.
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