Пенсионерка пострадала в результате взрыва гранаты во дворе в Волгограде

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Пенсионерка в Волгограде пострадала в результате взрыва гранаты во дворе своего дома. О происшествии рассказали представители регионального главка МВД.

"Утром 30 октября во время благоустройства на территории частного домовладения в Дзержинском районе Волгограда произошел взрыв неустановленного предмета – предположительно, гранаты. В результате травмы получила 71-летняя женщина", – передает РИА Новости сообщение правоохранителей.

Следователи завели уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывных устройств. Специалисты намерены узнать, как граната оказалась во дворе.

Ранее пассажир авиарейса Владивосток – Петропавловск-Камчатский пытался пронести гранату Ф-1 на борт самолета.

Мужчину задержали при входе в аэропорт во время досмотра. Гранату у него изъяли и отправили на исследование, а пассажира передали военным. По факту случившегося организовали проверку. Уточнялось, что пытавшийся пронести гранату в самолет является жителем Камчатки.



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