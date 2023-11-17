Замглавы Буйнакска лишился кисти при взрыве светошумовой гранаты

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Заместителю главы дагестанского Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть руки после взрыва светошумовой гранаты. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает РИА Новости.

"Сегодня, в 14:15 по московскому времени, в Буйнакскую центральную городскую больницу с отрывом кисти левой руки помещен заместитель главы администрации Буйнакска Гамзат Османов 1993 года рождения", – указано в сообщении.

Предположительно, мужчина был травмирован из-за случайного взрыва светошумовой гранаты, он находился в помещении цокольного этажа одного из домов Буйнакска. В администрации города уточнили, что взрыв не привел к разрушениям в доме, помимо Османова никто не пострадал.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что пассажир авиарейса Владивосток – Петропавловск-Камчатский пытался пронести гранату Ф-1 на борт самолета.

Мужчину задержали при входе в аэропорт во время досмотра. Гранату у него изъяли и отправили на исследование, а пассажира передали военным. По факту случившегося организовали проверку. Уточнялось, что пытавшийся пронести гранату в самолет является жителем Камчатки.



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