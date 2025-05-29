Мать погибшего в Ставрополе ветерана СВО заявила, что он был в списке целей Киева

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Ставропольскому краю"

Мать погибшего при взрыве в Ставрополе ветерана СВО, участника программы "Время героев" Заура Гурциева Елена заявила, что ее сын был в списке целей Украины. Ее заявление передает издание URA.RU.

По словам женщины, Гурциева в последнее время все чаще вызывали в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России, где ему сообщали, что он находится в разработке у Украины.

Кроме того, она рассказала, что перед произошедшим не звонила сыну, однако в ночь, когда произошел взрыв, она направила ему сообщение, на которое тот так и не ответил.

Елена охарактеризовала своего сына как прямого человека, который все говорит в глаза. Помимо этого, она отметила, что он на должности первого замглавы Ставрополя хотел улучшить жизнь местных жителей.

Взрыв во дворе жилого дома, который находится на улице Чехова, произошел в ночь на четверг, 29 мая. В результате погиб Гурциев, а также его 29-летний знакомый, который жил в Ставрополе.

В Сети появились кадры взрыва, на которых видно, как мужчина, предположительно Никита Пеньков, подошел к Гурциеву, а затем произошел взрыв. По данным СМИ, именно знакомый ветерана СВО привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом, а также о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Следователи рассматривают все версии случившегося, в том числе организацию теракта Украиной.

