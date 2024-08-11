Поддубный рассказал о своем самочувствии после атаки дрона

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал о своем самочувствии.

"Все еще не очень хорошо, я в реанимации", – сказал Поддубный в интервью телеканалу "Россия-1".

Военкор также признался, что отчаянно хотел жить в момент атаки украинского дрона на его автомобиль. Поддубный сказал, что помнит огонь в машине и выстрел.

Поддубный получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. Его доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Специалисты не выявили повреждений головного мозга у журналиста, однако он находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.