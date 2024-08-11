Врио главы Курской области: дополнительные силы и средства прибывают в регион

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. Военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

"Встретился с заместителем министра обороны РФ Андреем Булыгой. Обсудили текущую ситуацию в приграничных районах, а также принимаемые меры по противодействию попыткам ВСУ продвинуться вглубь территории Курской области", – рассказал Смирнов.

По его словам, особое внимание было уделено участию добровольной народной дружины в стабилизации обстановки. Сейчас бойцы помогают в том числе вывозить жителей приграничья в пункты временного размещения.

"Да, ситуация продолжает оставаться сложной. Но в то же время Минобороны РФ и все силовые структуры принимают весь комплекс мер для стабилизации обстановки в регионе", – добавил Смирнов.

До тысячи украинских солдат проникли на территорию Курской области 6 августа. Российским войскам удалось остановить продвижение киевских боевиков, а позднее враг начал отступление.

Всего на курском направлении украинская сторона потеряла до 1 350 солдат, а также 29 танков и 23 бронетранспортера, следует из последних данных министерства обороны РФ.

В ночь на 11 августа в жилой дом в Курске попала сбитая украинская ракета. После атаки на месте инцидента возник пожар, который удалось быстро потушить. Число пострадавших в результате происшествия достигло 15 человек, сообщил Смирнов.