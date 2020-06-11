Ефремов остался свидетелем по делу о сбыте наркотиков

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Актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве 8 июня, остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Ефремов был допрошен по двум уголовным делам – о ДТП и сбыте ему наркотиков. Он остался в качестве свидетеля по делу о продаже наркотических средств", – сообщили в правоохранительных органах.

Допрос продолжался в течение почти пяти часов. После сотрудники уголовно-исполнительной инспекции доставили артиста по месту домашнего ареста – в квартиру в Плотниковом переулке.

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"). В отдельное производство выделили дело об употреблении Ефремовым наркотических веществ – следы были обнаружены в крови актера.

Таганский районный суд вечером 9 июня принял решение отправить артиста, спровоцировавшего смертельное ДТП, под домашний арест. В суде приняли во внимание мнения сторон, на Ефремова наденут электронный браслет.

