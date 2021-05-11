Шестеро детей, пострадавших при стрельбе в Казани, находятся в крайне тяжелом состоянии

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Шестеро госпитализированных после стрельбы в школе в Казани детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего в детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана поступили 18 человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Всего поступили 18 детей. Из них шесть крайне тяжелые – идут операции. Остальные с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами", – приводит РИА Новости заявление специалистов.

Ранее стало известно, что после ЧП в школе в Казани в больницы доставлен 21 человек, из них шестеро детей находятся в реанимации.

При стрельбе в школе в Казани погибли семь детей и учительница. После происшествия ввели режим контртеррористической операции.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве.