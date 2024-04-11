Президент Ирана выразил соболезнования главе ХАМАС из-за гибели его детей

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Президент Ирана Ибрахим Раиси выразил соболезнования главе политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей при ударе Израиля, сообщает Rokna News Agency.

"Безумные действия жестокого сионистского режима при нападении на лагерь Аль-Шати, приведшие к мученической смерти троих ваших драгоценных детей, а также троих их детей, глубоко тронули меня и народ Ирана", – заявил Раиси, обращаясь к Хании.

Накануне глава ХАМАС подтвердил, что его трое сыновей и несколько внуков погибли в Газе из-за израильского удара.

Хания отмечал, что из-за действий Израиля он потерял не менее 60 членов семьи. Его сыновья "остались с палестинским народом" до последнего и не покинули Газу, добавил глава политбюро палестинского движения. Сам Хания сейчас проживает в Дохе – столице Катара. Хания, говоря о смерти своих сыновей, сказал, что это не повлияет на требования ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее СМИ писали, что прогресс по перемирию в Газе достигнут на переговорах в Каире, между сторонами конфликта есть консенсус по основным направлениям. Переговоры проводились между ХАМАС, Израилем, Египтом, Катаром и США.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".