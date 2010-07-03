Поврежденный взрывом дом в Магнитогорске признали пригодным для жизни

Экспертиза признала уцелевшие при взрыве подъезды жилого дома в Магнитогорске безопасными для жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Повреждения оценивали специалисты АО "Магнитогорский гипромез". Они пришли к заключению, что конструкции находятся в работоспособном состоянии, и в строении можно жить.
ЧП, унесшее 39 жизней, произошло рано утром 31 декабря 2018 года. От взрыва рухнули перекрытия одного из подъездов 10-этажного дома. После случившегося следователи завели уголовное дело.
Спустя почти два месяца жители 54 разрушенных квартир оформили новое жилье. В их числе был и Евгений Фокин, чей младший сын Ваня чудом выжил при обрушении, пролежав под завалами сутки. Лечением ребенка, который уже покинул больницу, занимались московские врачи.
Еще до начала демонтажа поврежденной части дома жильцы многоэтажки обратились к Владимиру Путину с просьбой расселить все здание. Вскоре президент дал соответствующее поручение губернатору Челябинской области.
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