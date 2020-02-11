В пермской больнице опровергли информацию об убийствах ветеранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сведения об отключениях аппаратов ИВЛ во время работы не подтвердили в городской клинической больнице имени С. Н. Гринберга, сообщается на сайте медицинского учреждения.

Для проведения проверки создали специальную комиссию. В нее вошли как независимые эксперты, так и представители местного Минздрава и руководства клиники. В ходе проверки специалисты осуществили ревизию различных документов, касающихся летальных исходов.

Члены комиссии не обнаружили сведения о каком-либо умышленном причинении вреда здоровью пациентов. Сотрудники больницы за все время работы не имели каких-либо нареканий со стороны руководства клиники.

Ранее в Сети появилась информация о том, что якобы один из врачей, работавших в больнице в Кирове, сознался в умерщвлении пациентов путем отключения их от аппаратов ИВЛ.

Сотрудника клиники, чей бейдж был указан в записи в социальной сети, недавно проверили на детекторе лжи. Согласно показаниям прибора и результатам проверки, медик не занимался ничем подобным.

Сам подозреваемый записал видеообращение, в котором попросил наказать тех, кто его оклеветал.