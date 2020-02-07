В Кирове проверяют данные об убивающем ветеранов враче

16:37 (обновлено 07.02.2020 17:55)
Фото: depositphotos/sudok1
Минздрав Кировской области проверяет информацию о том, что врач госпиталя для ветеранов сознался в умерщвлении пациентов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее один из пользователей в Сети представился медицинским братом-анестезистом. В своих сообщениях он рассказал о том, что намеренно отключает аппараты искусственной вентиляции легких пациентам. Для подтверждения он прикрепил к записи фото медицинского костюма и бейджа.
В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что анестезист по фамилии, представленной на бейдже, действительно работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн. Сам же медик заявил, что на форум ничего не писал.
"Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника", – добавили в пресс-службе.
Отмечается, что инцидентом заинтересовались в СК, прокуратуре, а также региональном управлении Росздравнадзора.
Позже в соцсетях появилось видео-обращение медика. На записи мужчина заявил, что его оклеветали.
"За сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в социальных сетях, меня унизили и оскорбили, я не имею никакого отношения к тем сообщениям. Я прошу Следственный комитет доказать мою невиновность и найти и наказать тех, кто оклеветал меня. Я очень люблю свою работу и прошу дать мне возможность спокойно выполнять свои профессиональные обязанности", – сказал медбрат.убили в подмосковном Протвине. Ее обнаружили в своей квартире с множественными ножевыми ранениями грудной клетки, брюшной полости и шеи. Следователи начали расследование данного дела.
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