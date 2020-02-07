Обвиняемые в хищении и сбыте онкопрепаратов отправлены под домашний арест

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Бабушкинский суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест двух фигурантов дела о хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных, на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Бабушкинским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Налбандяна Артема Вячеславовича и Шерстнева Виктора Михайловича, обвиняемых по части 3 статьи 159 ("Мошенничество") сроком на 2 месяца, то есть до 5 апреля", – объявили в пресс-службе суда.

Следственные органы установили, что преступная группа, во главе которой находился руководитель отделения онкологического диспансера, похищала из больниц лекарства с целью перепродажи. Недобросовестные медики передавали украденные препараты в аптеки и поставщикам из других регионов Российской Федерации. При обысках сотрудники правоохранительных органов обнаружили порядка 3,5 тысячи упаковок перепроданных лекарств.

Ранее о выявлении нарушения оборота препаратов для лечения онкобольных рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что подобные меры способствуют наведению порядка в столице, а также защите права жителей на получение бесплатных лекарств.