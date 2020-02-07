Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19:46

Обвиняемые в хищении и сбыте онкопрепаратов отправлены под домашний арест

суды происшествия

Фото: Москва 24

Бабушкинский суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест двух фигурантов дела о хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных, на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Бабушкинским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Налбандяна Артема Вячеславовича и Шерстнева Виктора Михайловича, обвиняемых по части 3 статьи 159 ("Мошенничество") сроком на 2 месяца, то есть до 5 апреля", – объявили в пресс-службе суда.

Следственные органы установили, что преступная группа, во главе которой находился руководитель отделения онкологического диспансера, похищала из больниц лекарства с целью перепродажи. Недобросовестные медики передавали украденные препараты в аптеки и поставщикам из других регионов Российской Федерации. При обысках сотрудники правоохранительных органов обнаружили порядка 3,5 тысячи упаковок перепроданных лекарств.

Ранее о выявлении нарушения оборота препаратов для лечения онкобольных рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что подобные меры способствуют наведению порядка в столице, а также защите права жителей на получение бесплатных лекарств.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика