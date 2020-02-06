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Общество

06 февраля, 20:39

В Москве задержали врачей за сбыт онкопрепаратов на 100 миллионов рублей

происшествия общество

Фото: 77.мвд.рф

Столичные полицейские задержали группу врачей, которых заподозрили в хищении и сбыте онкопрепаратов.

"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных", – говорится на сайте МВД России.

По предварительным данным, руководитель отделения онкологического диспансера и несколько врачей подделывали документы и похищали из больниц лекарства, после чего сбывали их в другие регионы.

Отмечается, что материальный ущерб от содеянного составил более 100 миллионов рублей. При обысках в местах реализации было обнаружено порядка 3,5 тысячи упаковок лекарственных препаратов. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее о выявлении нарушения оборота препаратов для лечения онкобольных рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что подобные меры способствуют наведению порядка в столице, а также защите права жителей на получение бесплатных лекарств.

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