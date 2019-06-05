За оборот глазного лекарства введут уголовную ответственность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
За незаконную продажу и хранение трех лекарственных препаратов в РФ введут уголовную ответственность. Речь идет о тропикамиде (средство для расширения зрачка), тапентадоле (опиоидный анальгетик) и прегабалине (противосудорожное лекарство), которые пользуются спросом у наркозависимых.
Постановление об ужесточении наказания уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Новые правила начнут действовать с 1 декабря 2019 года, пишет газета "Известия".
Максимальное наказание за правонарушение – три года лишения свободы. Сейчас за нарушение оборота препаратов предусмотрены лишь штрафы: для физических лиц – до 3 тысяч рублей, для юридических – до 30 тысяч рублей.
Тропикамид востребован в диагностике глазных патологий. Его назначают пациентам при воспалении глазных структур любой этиологии, образовании спайки, плотного прилегания друг к другу рядом расположенных поверхностей. При назначении препарата обязательно учитывается его способность несколько повышать внутриглазное давление.
Ранее на рассмотрение Госдумы вынесли проект закона об ужесточении административной ответственности за интернет-распространение медицинских препаратов, лекарственных средств и БАДов в виде штрафа для граждан от 75 тысяч до 200 тысяч рублей. Также парламентарии обсуждают возможность введения ответственности за продажу в интернете фальшивых лекарств.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.