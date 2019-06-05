За оборот глазного лекарства введут уголовную ответственность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

За незаконную продажу и хранение трех лекарственных препаратов в РФ введут уголовную ответственность. Речь идет о тропикамиде (средство для расширения зрачка), тапентадоле (опиоидный анальгетик) и прегабалине (противосудорожное лекарство), которые пользуются спросом у наркозависимых.

Постановление об ужесточении наказания уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Новые правила начнут действовать с 1 декабря 2019 года, пишет газета "Известия".

Максимальное наказание за правонарушение – три года лишения свободы. Сейчас за нарушение оборота препаратов предусмотрены лишь штрафы: для физических лиц – до 3 тысяч рублей, для юридических – до 30 тысяч рублей.

Тропикамид востребован в диагностике глазных патологий. Его назначают пациентам при воспалении глазных структур любой этиологии, образовании спайки, плотного прилегания друг к другу рядом расположенных поверхностей. При назначении препарата обязательно учитывается его способность несколько повышать внутриглазное давление.

Ранее на рассмотрение Госдумы вынесли проект закона об ужесточении административной ответственности за интернет-распространение медицинских препаратов, лекарственных средств и БАДов в виде штрафа для граждан от 75 тысяч до 200 тысяч рублей. Также парламентарии обсуждают возможность введения ответственности за продажу в интернете фальшивых лекарств.

