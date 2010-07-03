Одобрен закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Совет Федерации одобрил правительственный закон о государственном регулировании цен на жизненно важные лекарства. Об этом сообщило Агентство "Москва".
Законом предусматривается обязательная перерегистрация цен производителей на лекарства, включенные в список жизненно важных, в сторону снижения. Проводить это предлагается в случаях, установленных правительством РФ (в том числе снижение цен в иностранной валюте на лекарственные препараты в стране производителя и в странах, где они зарегистрированы или в которые поставляются).
Также законом предусмотрена обязательная перерегистрация в 2019-2020 годах предельных отпускных цен производителей на лекарства, включенные в перечень жизненно важных, зарегистрированных ранее по различным методикам. Уточняется, что зарегистрированная предельная отпускная цена может быть перерегистрирована в сторону увеличения не чаще, чем раз в год.
В закон добавлены положения, которые наделяют правительство полномочиями по установлению порядка вступления в силу зарегистрированной и перерегистрированной предельной отпускной цены на препарат.
Госдума на заседании 23 мая приняла в третьем чтении правительственный закон о госрегулировании цен на жизненно важные медицинские препараты.
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