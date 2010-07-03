В России создали средство для лечения фиброза связок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские ученые разрабатывают первый клеточный препарат для лечения фиброза голосовых связок, пишут "Известия".

Поражение гортани, которому подвержены главным образом учителя, певцы, дикторы и артисты, может привести к полной потере голоса и затруднениям при дыхании. Ученые Первого Московского медицинского университета имени Сеченова создали инновационную технологию, способную вылечить фиброз и вернуть тканям связок эластичность. Новое лекарство уже испытали на животных.

Как пояснил завотделом передовых клеточных технологий Сеченовского университета Алексей Люндуп, в основе методики − использование клеток самого пациента. Он уточнил, что речь идет о мультипотентных мезенхимальных стромальных клетках (ММСК), которые обладают уникальным регенеративным потенциалом.

"Представьте: на связках сформировалась соединительная ткань, то есть рубец, который мешает им нормально вибрировать. Человек попросту теряет способность говорить", − кратко описал проблему Алексей Люндуп. По его словам, если просто удалить поврежденные ткани хирургическим путем, то на этом месте появится новый послеоперационный рубец. "Клеточная терапия потенциально куда эффективнее", − подчеркнул медик.

Уточняется, что новый препарат − это суспензия стволовых клеток в физиологическом растворе. Его вводят пациенту инъекционно в место повреждения. Оказавшись в зону фиброза, стволовые клетки стимулируют регенерацию ткани, не допуская формирования рубца.

Ученые не исключили, что в будущем появится банк донорского материала для лечения фиброза связок. Певцам, дикторам, актерам и всем, чья карьера зависит от голоса, предложат подстраховаться, передав свои стволовые клетки на хранение.

Фиброзом называют разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах. Оно, как правило, возникает из-за хронического воспаления. Особенно часто этот недуг поражает людей, работа которых требует длительного напряжения голосового аппарата: певцов, ведущих, преподавателей, дикторов, экскурсоводов.