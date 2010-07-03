Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:51

В России создали средство для лечения фиброза связок

наука медицина

12:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские ученые разрабатывают первый клеточный препарат для лечения фиброза голосовых связок, пишут "Известия".

Поражение гортани, которому подвержены главным образом учителя, певцы, дикторы и артисты, может привести к полной потере голоса и затруднениям при дыхании. Ученые Первого Московского медицинского университета имени Сеченова создали инновационную технологию, способную вылечить фиброз и вернуть тканям связок эластичность. Новое лекарство уже испытали на животных.

Как пояснил завотделом передовых клеточных технологий Сеченовского университета Алексей Люндуп, в основе методики − использование клеток самого пациента. Он уточнил, что речь идет о мультипотентных мезенхимальных стромальных клетках (ММСК), которые обладают уникальным регенеративным потенциалом.

"Представьте: на связках сформировалась соединительная ткань, то есть рубец, который мешает им нормально вибрировать. Человек попросту теряет способность говорить", − кратко описал проблему Алексей Люндуп. По его словам, если просто удалить поврежденные ткани хирургическим путем, то на этом месте появится новый послеоперационный рубец. "Клеточная терапия потенциально куда эффективнее", − подчеркнул медик.

Уточняется, что новый препарат − это суспензия стволовых клеток в физиологическом растворе. Его вводят пациенту инъекционно в место повреждения. Оказавшись в зону фиброза, стволовые клетки стимулируют регенерацию ткани, не допуская формирования рубца.

Ученые не исключили, что в будущем появится банк донорского материала для лечения фиброза связок. Певцам, дикторам, актерам и всем, чья карьера зависит от голоса, предложат подстраховаться, передав свои стволовые клетки на хранение.

Фиброзом называют разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах. Оно, как правило, возникает из-за хронического воспаления. Особенно часто этот недуг поражает людей, работа которых требует длительного напряжения голосового аппарата: певцов, ведущих, преподавателей, дикторов, экскурсоводов.

Читайте также

наука медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика