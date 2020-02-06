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Общество

06 февраля, 19:19

Власти Москвы совместно с ГУВД выявили нарушения оборота онкопрепаратов

мэр Москвы Сергей Собянин общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные власти совместно с полицией пресекли нарушения в обороте онкопрепаратов, говорится на персональном сайте Сергея Собянина.

"По подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов задержан ряд сотрудников медицинских учреждений", – сообщил мэр.

Собянин отметил, что подобные меры способствуют наведению порядка в столице, а также защите права жителей на получение бесплатных лекарств.

"Многое уже сделано. Удалось разобраться с ценообразованием на онкопрепараты и снизить цены поставок на 20–25 процентов. Мы перешли на современные стандарты лечения наиболее распространенных видов рака и начали закупки современных таргетных и иммунных лекарств", – добавил мэр.

Кроме того, по словам Собянина, в течение 2020 года будет завершено создание специальной информационной системы, которая обеспечит поименный и посерийный учет движения и списания всех дорогих лекарств, в том числе и онкологических препаратов. Вся информация о движении лекарств будет доступна лечащему врачу и контролирующим органам.

"Лучшим средством профилактики нарушений является полная прозрачность, а лучшими контролерами – сами пользователи услуг. Поэтому в электронной медицинской карте появится полная информация о предоставленных пациентам лекарствах", – пояснил градоначальник.

Так, каждый желающий сможет контролировать, какие лекарства были ему выписаны по бесплатному рецепту, а также какими препаратами его лечили в стационаре.

"В ближайшее время будет завершена реорганизация онкологической службы, в рамках которой онкодиспансеры станут подразделениями городских больниц. Таким образом, появится единая система ведения пациентов и выписки лекарств", – уведомил мэр.

С 1 июля текущего года лекарственные препараты будут подлежать обязательной маркировке, что позволит отслеживать происхождение каждой отдельной упаковки.

В заключение Собянин добавил, что в настоящее время на базах больниц онкологического профиля начали открываться современные патоморфологические лаборатории, которые призваны повысить качество проводимых исследований и улучшить правильность назначаемых пациентам препаратов.

Ранее в Минздраве сообщили о намерении уточнить понятие "фальсифицированное лекарственное средство". Соответствующий законопроект направлен на то, чтобы не допустить попадания в оборот фальсификатов. Все это призвано обеспечить попадание на прилавки только качественных медикаментов.

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