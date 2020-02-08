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Происшествия

13:02

Подозреваемого в убийстве ветеранов медработника проверили на детекторе лжи

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Кировского медбрата, которого подозревают в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что все обвинения были опровергнуты.

"Кировские коллеги, это, во-первых, не врач, а медбрат, вплоть до того, что подняли всю документацию, нашего коллегу медицинского работника пропустили через детектор лжи и тогда все отвергли", – приводит слова Мурашко РИА Новости.

Ранее стало известно, что Минздрав Кировской области проверяет информацию о том, что врач госпиталя для ветеранов сознался в умерщвлении пациентов. Один из пользователей в Сети представился медицинским братом-анестезистом. В своих сообщениях он рассказал о том, что намеренно отключает аппараты искусственной вентиляции легких пациентам. Для подтверждения он прикрепил к записи фото медицинского костюма и бейджа.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что анестезист по фамилии, представленной на бейдже, действительно работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн. Сам же медик заявил, что на форум ничего не писал.

Позже в соцсетях появилось видео-обращение медика. На записи мужчина заявил, что его оклеветали.

Видео: соцсети


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